Українці стали більш лояльно ставитися до перенесення святкування Різдва — результати соцопитування

Як і раніше, більшість українців не згодні з ідеєю святкувати Різдво за католицьким звичаєм — 25 грудня, замість святкувати його 7 січня. Однак прихильників перенесення стає дедалі більше.

Про це KV стало відомо з результатів опитування, яке провела соціологічна група “Рейтинг”.

Згідно результатів дослідження, 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. 64% респондентів проти такої ідеї. Ще 7% зазначили, що їм байдуже це питання і 4% – не змогли відповісти.

У динаміці зросла кількість тих, хто висловлюється на підтримку перенесення дати святкування Різдва — у 2016 році лише 15% підтримували цю ідею, 69% – були проти.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж-не підтримують. В інших макрорегіонах опитані скоріше проти перенесення: у Центрі 23% – за і 66% – проти, на Півдні – 15% і 74% відповідно, на Сході – 14% і 74%. Дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені та опитані середнього й старшого віку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розпорядився в 2020 році перенести робочий день з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня. Це зроблено з метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування у 2020 році 7 січня – Різдва Христового.

Соціологічне опитування проведене соцгрупою “Рейтинг” у термін 5-8 грудня 2019 року, серед 2000 респондентів-мешканців України від 18 років. Формат опитування — особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Соціологічна група «Рейтинг» (*) зареєстровано 24 жовтня 2008 року. Його керівником і співзасновником є львів’янін Олексій Георгійович Антипович (49%). Іншим співзасновником є киянин Ігор Іванович Тищенко (51%).