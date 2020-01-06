Екс-в’язні Кремля закликали світ визволити українських полонених

Екс-в’язні Кремля закликали світ продовжувати чинити тиск на Росію для звільнення решти українських полонених.

Про це йдеться у відео, опублікованому МЗС України.

Вказавши на жорстокі умови утримання і нелюдські тортури, звільнені українці закликали продовжити тиск на Росію.

«Близько 100 громадян України, які незаконно перебувають в ув’язненні в Росії, «святкують» різдвяні свята у в’язниці. Знову. Деякі з українських політв’язнів були звільнені і повернулись додому до своїх сімей і друзів, але вони не могли бачитися з близькими роками і «відзначали» в тюрмах багато свят», — сказано в повідомленні.

«LET MY PEOPLE GO» (Відпусти народ мій,/ наших людей), — заявили звільнені українці.

Нагадаємо, після «нормандської» зустрічі глав України і Росії з’явилася інформація про можливе повернення українських в’язнів ще до Нового року. Однак пізніше цей процес був зірваний. Трохи згодом стало відомо, що обмін все ж відбудеться наприкінці місяця. 27-28 грудня українські суди почали відпускати на волю проросійських терористів.

29 грудня на КПВВ «Майорське» в Донецькій області відбувся обмін у форматі «76 на 127».

31 грудня Володимир Зеленський і Володимир Путін провели телефонну розмову і домовилися про проведення чергового обміну полонених в осяжному майбутньому.

Нагадаємо, після «нормандської» зустрічі глав України і Росії з’явилася інформація про можливе повернення українських в’язнів ще до Нового року. Однак пізніше цей процес був зірваний. Трохи згодом стало відомо, що обмін все ж відбудеться наприкінці місяця. 27-28 грудня українські суди почали відпускати на волю проросійських терористів.