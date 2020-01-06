Олександр Деркач: “Вибачте, що не про Оман”

Вибачте, шо не про Оман.

Знову трохи економікою вас подгружу. Що повинно бути попереду. Віз або кінь. Економіка або фінанси.

Іноді людям, відповідальним і за те, і за інше, доводиться робити дуже непростий вибір. І приймати нетривіальні рішення. У 2008-му році один євро коштував 1.6 швейцарських франка. Але із-за постійних коливань на фінансових і фондових ринках, інвестори почали тікати зі своїх валют в його тиху гавань. І до вересня 2011 року курс франка зміцнів практично до одного євро. Що природно, не могло не позначитися на економіці та експортному потенціалі цієї маленької, але гордої і красивої країни. Де у кожного вдома в сейфі стоїть автомат для служби в армії.

Швейцарське перестали купувати в Європі. Вироблені в Швейцарії холодильники Liebherr стали програвати за ціною холодильників Bosch. Кавоварки Jura кавоварки Siemens, годинник Patek Philippe годинах Lange and Sohne. Виробники швейцарського сиру зіткнулися з тим, що споживачі у всій Європі, в тому числі і в самій Швейцарії, стали віддавати перевагу більш дешеву німецьку, голландську, французьку або італійську продукцію. Власники швейцарських магазинів виявили, що їхні клієнти стали їздити за покупками в сусідні Німеччину, Австрію, Францію чи Італію. Різко зменшилась кількість туристів, для яких Швейцарія стала просто занадто дорогий.

Останньою краплею став опитування, опублікований 4 вересня об’єднанням швейцарського бізнесу Economiesuisse. Кожне п’яте орієнтоване на експорт підприємство країни, побоювався за своє існування із-за занадто дорогого франка. Якщо ключова валютна пара на тривалий час опуститься нижче рівня 1,20, попередив Economiesuisse, то практично всім працюючим на експорт компаніям доведеться скоротити до п’яти відсотків робочих місць.

Через два дні, вранці 6-го вересня SNB, центробанк Швейцарії, прийняв рішення девальвувати франк і прив’язати його до євро за курсом 1.2 франка.PS. Прочитавши коменти, я зрозумів, що не всі експерти з Швейцарії з числа моїх читачів, схвалили таке рішення SNB. Буду наступний раз в Берні, обов’язково зайду на Bundesplatz, 1 і передам їм вашу стурбованість

Олександр Деркач