«Чорні реєстратори» Ростислава Вакулика «плювали» на антирейдерську політику влади: невигадана історія рейдерського захоплення «Долинського комбікормового заводу»

Минулого року Україна отримала усього 1,7 мільярда доларів прямих іноземних інвестицій. Якщо не брати страшний 2014-й, то це найменше за останні 16 років. Причини усім відомі: корумпована судова та правоохоронна системи, абсолютне нехтування правами інвесторів.

Нова влада обіцяла особливу увагу звернути на проблеми захисту інвесторів та боротьбу з рейдерством. Прем’єр-міністр відкрив Офіс протидії рейдерству, міністр юстиції перезавантаження антирейдерську комісію. Та поки що, кадровий ресурс рейдерських угруповань, який складається з «чорних» державних реєстраторів, правоохоронців та незаконних збройних формувань, які, як правило, діють під поглядом легальних охоронних фірм, є потужнішим за кадровий ресурс органів влади.

Поки жертви рейдерства, за допомогою антирейдерської комісії Мінюсту, виграють окремі паперово-електронні бої та іноді цілі битви, рейдерство, як явище нікуди не зникає, і не зникне, аж доти, поки всі державні органи не почнуть з ним системну боротьбу.

Правоохоронна система: оперативно-розшукові, слідчі органи та суди не здатні оперативно реагувати на рейдерські захоплення, а зусиль одного Мінюсту для перемоги над рейдерством не достатня. Є всі підстави вважати, що не лише окремі державні службовці покривають рейдерство як явище, а й цілі міністерства та відомства системно задіяні у рейдерських схемах.

Класична схема захоплення бізнесу доволі проста, пояснюють юристи:

1) На підставі підроблених документів або судового рішення (у більшості випадків – очевидно неправосудного), а іноді і взагалі без нічого (в прямому сенсі) до державних реєстрів вносяться відомості про належність майна (нерухомості, корпоративних прав підприємства) підставній особі, а відомості про справжнього власника видаляються;

2) Відбувається фізичне насильницьке захоплення об’єкта під поглядом реалізації новим власником своїх законних повноважень;

3) Захоплений об’єкт (нерухоме майно або право на частку у підприємстві) іноді формально перепродається новому «добросовісному» набувачу чі цілому ланцюгу таких «добросовісних» набувачів, а іноді проверяемая просто (без підстави) рахується в реєстрі за підставною особою, а потім, за умови виплати викупу, повертається дійсному власнику у спосіб «виправлення державним реєстратором помилки» у державному реєстрі.

Такий спосіб рейдерства, правоохоронні органи наразі не сприймають, як злочин, і часто відмовляються розслідувати такі злодіяння, як безперспективні. У прокурорсько-слідчому середовищі рейдерські агенти у погонах ведуть ідеологічно-методичну роботу зі створення образів рейдерів, як борців з «нечесними власниками бізнесу» та переконують своїх колег і суддів у тому, що зміна у державному реєстрі власника бізнесу чи власника нерухомого майна, що є дрібним адміністративним правопорушенням з боку державного реєстратора. Мовляв, ніякого злочину тут не має, а спосіб змусити даті грошенят спритним хлопцям, ледь не самий безневинний і дієвий. Адже не кожен витримає рік чи навіть півроку без засобів управління своїм бізнесом та ще й коли десятки тітушок з’єднання є у тобі на теріторії щоб вивезти твій врожай чи порізати на металобрухт металеве обладнання та машини.

Скільки ж нам чекати на успішні кроки правоохоронних органів у боротьбі з рейдерством !!!? Де вироки панове прокурори !!!? Де державні реєстратори, що відбувають покарання !!!? Чому всі рейдерства закінчуються, як правило, сплатою викупу рейдерам за повернення бізнесу його власнику !!!? Хто дасть відповіді на ці болючі питання !!!?

80% усіх рейдерських захоплень відбуваються за участі так званих «чорних реєстраторів», наводити статистику міністр юстиції Денис Малюська. Аби виправити ситуацію, у жовтні Верховна Рада ухвалила спеціальний Закон — «Про внесення змін до деяки законодавчо актів України щодо захисту права власності».

За Законом:

зростають штрафи за порушення законодавства про державну реєстрацію;

державна реєстрація проводитися за місцем знаходження юридичної особи чи громадського формування;

є принцип обов’язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав та принцип одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав.

Закон нібито і правильний, але ж зовсім не працює, вказують експерти. Яскрава ілюстрація – ситуація в місті Долинська Кіровоградської області. Там «чорні реєстратори» продовжують допомагати рейдерами захоплювати та знищувати місцевий комбікормовий завод, елеватор та олійню, які протягом останніх двох десятиліть давали роботу сотні працівникам, та ще сотням людей у суміжних галузях (як правило транспортній та в сільському господарстві).

До липня 2019-го року власником та директором ТОВ «Долинський комбікормовий завод» був Микола Черкун, депутат Долинської міськради Кіровоградської області.

В 2018-2019-му роках з елеватору Долинського комбікормового заводу зникло зерно, яке там зберігали десятки агрокомпаній та фермери. Усього на суму — 140 мільйонів гривень. Паралельно, Черкун переставши виплачувати борг банку «Південний» у розмірі 90 мільйонів гривень. Банк продавши право вимоги цього боргу ТОВ «Інгулземінвест», яке 24 травня 2019 року звернуло стягнення на іпотечне майно за ст. 37 ЗУ «Про іпотеку» шляхом реєстрації за собою 3-х комплексів та 3-х земельних ділянок у м. Долинська Кіровоградської області.

Черкун не розгубився: аби не втратити контроль над майном та не віддавати борги, звернувся до відомого на Кіровоградщині рейдерського угруповання, яке очолює такий собі бізнесмен та депутат Петрівської сільської ради Знам’янка куп’янського району Кіровоградської області, поціновувач футболу та рейдерських захоплень — Ростислав Вакулик.





У складі його рейдерської групи низька державних реєстраторів, що складається з основних «чорних реєстраторів»:

— Шилова Наталія (Канізька сільська рада Новомиргородського району Кіровоградської області),

— Кундас Вікторія (Петрівська ср знам’янський сільська рада Знам’янка куп’янського району Кіровоградської області),

— Харламова Таліна (Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області), та резервних держреєстраторів (на випадок відключення від реєстрів основних «чорних реєстраторів»):

— Зарубіна Олена (Великосеверинівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області),

— Обрежа Володимир (Грузька сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області).

01.06.2019-го «чорний» державний реєстратор Наталія Шилова здійснила дублювання в Реєстрі комплексів (так зване «задвоєння») на підставі неіснуючого технічного паспорту.

03.06.2019-го на вказані фрази об’єкти проникли рейдери, які разом з колишнім власником Миколою Черкуном почали протидіяти ТОВ «Інгулземінвест» у реалізації прав власника нерухомого майна, чим було зірвано літній та осінній сезон закупівлі зернових та олійних культур 2019-го року.

08.07.2019-го колишнє керівництво Мінюсту, на замовлення рейдерів, оперативно скасувало державну реєстрацію права власності ТОВ «Інгулземінвест», чим дав рейдерам можливість протриматися до кінця 2019-го року на об’єкті, ошукавши ще декілька десятків довірливих селян-одноосібників, які влітку 2019 року повірили у рейдерську казку про злого нового власника ТОВ «Інгулземінвест», що викупив борги у банку «Південний», щоб ще більше нажитися, та казку про доброго колишнього власника — Черкуна та його друзів — 40 нерозбійників, у яких є багато грошів, щоб купувати зерно за найвищою в регіоні ціною, але гроші будуть не сьогодні, а завтра, ну нехай післязавтра. Так і чекають ошукані бідолахи того «завтра-післязавтра» вже 3-4 місяці.

«Рятуючи» від тягаря «надмірної відповідальності» за борги, в липні 2019-го реєстратор Наталя Шилова «допомогла» Миколі Черкуну відписати пайові права на ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Промспецторг», які були на тій годину власниками великого комплексу будівель та споруд (комбікормового заводу, елеватору, олійні) на такого собі Миколу Шевченка, засудженого явились в місті у 2018 року Знам’янка янським міськрайсудом Кіровоградської області до позбавлення волі з іспитовим строком — за крадіжку металевого мангалу у свого сусіда, мешканця міста Знам’янка янка, Кіровоградської області. Переконаний у добрих намірах своїх «рятівників» Черкун все підписав особисто у нотаріуса, але у грудні подавши відповідні заяви до поліції про те, що його ошукали. Тепер він проводити біля паркану комбікормового заводу багато годині, намагається дізнатися, що ж відбувається за ним.

До речі, ситуація з Миколою Черкуном повністю ідентична за почерком кіровоградських рейдерів із ситуацією, яка відома багатьом аграріям України і абсолютно всім аграріям Кіровоградщини – Бережинка.

Тут, під тиском удаваної рейдерської атаки з боку якоїсь невідомої рейдерської структури, власник і директор ТОВ «Нива 2010» Микола Трибиненко, за чиєюсь «дружньою» порадою звернувся до Ростислава Вакулика за допомогою, для вжиття антирейдерських заходів. Зрештою, все це закінчилося тим, що товариство пана Трибиненка через офшорну компанію (Беліз, Центральна Америка) було перепродано компанії з м. Дніпро, а зернові склади у 2017-му році були атаковані рейдерами Вакулика. У грудні 2019 року ці ж рейдери вже різали обладнання на Долинському комбікормовому заводі.

Побоїща, що тривалі ледь не весь 2017 рік у с. Бережинка на Кіровоградщині, вразили всю Україну, зокрема коли спецпідрозділ КОРД бив кійко селян, атовців та общественных активістів, розчищаючи рейдерам дорогу до зернових складів, щоб вивезти зерно.

Попри юридичні баталії в судах, бережинці, хай не юридично, але фактично, відбилися від рейдерів, зробивши ситуацію надто токсичною для влади і особливо для нацполіції. Тому рейдерство у Бережинці скінчилося надто раптово, наче й не було його ніколи. Однак, душевні рани у фермера не заживають. Недовіра до влади в нього тепер невикорінна. Його будинок цілодобово охороняється, що видно проїжджаючи с. Бережинка.

Минуло вже три роки. Увесь цей час постраждалі збирали докази, тривалі кримінальні процеси. Лише у серпні 2019 р. Микола Трибиненко зміг подати відповідний позов до господарського суду Кіровоградської області, і лише січні 2020 р. господарський суд розпочне слухання справи про визнання недійсними договору про дарування частки у ТОВ «Нива 2010», залученій Ростиславом Вакуликом, офшорній компанії, з тропічної країн Беліз.

На рахунку вказаного організованого рейдерського угруповання організації десятків рейдерських атак протягом 2016-2019 років. Найвідоміші з них:

ТОВ «Нива 2010» (код ЄДРПОУ 03756684) у с. Бережинка Кіровоградської області (2017-2019),

ПСП ім. Димитрова (код ЄДРПОУ 03756460) у с. Добре Вільшанського району Кіровоградської області (2016-2017),

ТОВ » АГРОФІРМА П’ятому ЯТИХАТСЬКА » (код ЄДРПОУ 34869777) у с. Луганка Петрівського району Кіровоградської області (2018),

ПрАТ «Весна» (код ЄДРПОУ 13743004) у м. Кропивницький (19-21 липня 2019 р.).

Всі ці випадки неодноразово висвітлювалися у ЗМІ.

Що ж до Долинського комбікормового заводу, то 16.07.2019-го держреєстратор Вікторія Кундас за директорства вже Миколи Шевченка і нібито за його підписом перевела усе майно комбікормового заводу, яке перебуває в іпотеці, на ТОВ «Дайтона Менеджмент» (уповноважена особа – Володимир Затолюк з Білої Церкви, водій-охоронець Ростислава Вакулика).

Коли Вікторії Кундас у жовтні суд обирав запобіжний захід, вона раптово згадала, що з 10 по 20 липня вона була у Туреччині і нічого не реєструвала за ТОВ «Дайтона Менеджмент».

Правонаступнику «Інгулземінвесту» — фінансовій компанії «Альма», як нового іпотекодержателю, зрештою вдалось відновити свої права на комплекси будівель комбікормового заводу та елеватора. Рейдери зрозуміли, що втрачають контроль, тому вирішили заробити бодай щось. На початку грудня спробували вкрасти 1000 тон кукурудзи однієї з дніпровських зернозаготівельних компаній, яке зберігалось

на елеваторі Долинського комбікормового заводу. Колишній власник елеватору Микола Черкун виступивши проти. Як наслідок рейдери завдали йому тілесних ушкоджень, завчасно відключивши камери відеоспостереження на об’єкті, та вигнали його та його вже небагатьох працівників з території підприємства. Основна маса працівників була звільнена Черкуном та рейдерами ще протягом літа, з метою економії коштів, яких для рейдерів та Черкуна явно не вистачало. Вони не сплатили жодної копійки податку за землю, орендної плати, та інших податків.

Наприкінці грудня конвульсії рейдерів ще тривалі. Оскільки, усі державні реєстратори рейдерської групи, через численні порушення, були позбавлені права вчиняти реєстраційні дії, Ростислав Вакулик звернувся до державного реєстратора Стецьківської сільської ради Сумського району аж Сумської області. Тієї видалив з реєстрів будь-які згадки про справжніх власників майнових комплексів колишнього комбікормового заводу — ТОВ «Долинський агротехпостач» та ТОВ «Долинський елеватор».

Самі ж Товариства були також захоплені рейдерами (видалено з ЄДР дані про власників та директорів, змінено адреси). Власником цих юридичних осіб згідно ЄДР стали дві юридичні особи з м. Кропивницький, власником та директором яких нібито є Плотніков Павло Володимирович.

З відкритих джерел стало відомо, що вказана особа є уродженцем Донбасу, громадянином України, має середню освіту, одружений, не має утриманців, офіційно не працевлаштований, інвалід 3 групи, зареєстрований та постійно проживаючого за адресою: в м. Кропивницький,

раніше багаторазово судимий:

28.06.1984 року Ленінським районним судом м. Донецьк за ч. 1 ст. 229-6 КК України до позбавлення волі на 2 роки 6 місяців;

21.03.1990 року Садгорським районним судом м. Черновці за ч. 2 ст. 229-6, ч. 3 ст. 215-3 , 2 ч. ст. 42, КК України до позбавлення волі на 5 років;

03.03.1997 року Ленінським районним судом м. Донецьк за ч. 2 ст. 229-6, ч. 2 ст. 14 КК України до позбавлення волі на 4 роки;

14.09.1999 року Ленінським районним судом м. Донецьк за ч. 3 ст. 140, КК України до позбавлення волі на 4 роки та конфіскації майна;

18.04.2003 року Кіровським районним судом м. Донецьк за ч. 1 ст. 309, ст. 71, КК України до позбавлення волі на 3 роки;

06.06.2003 року Ленінським районним судом м. Донецьк за ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 70, КК України до позбавлення волі на 3 роки 6 місяців;

25.09.2007 року Кіровським районним судом м. Донецьк за ч. 2 ст. 309 КК України до позбавлення волі на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки;

03.02.2009 року Кіровським районним судом м. Донецьк за ч. 2 ст. 309, ст. 71 КК України до позбавлення волі на 3 роки 6 місяців,

10.11.2017 року Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч. 1 ст. 185 КК України до бозбавлення волі на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

21.06.2019 року до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшов обвинувальний акт за кримінальним провадженням відносно Плотнікова П. В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Судове засідання призначено на 06.02.2020.

Такий от у кіровоградських рейдерів кадрово-кримінальний людський потенціал для заволодіння чужим бізнесом! Очевидно, що без потурання з боку поліції та прокуратури таке не було б взагалі можливим. Є припущення, що самі перевертні в погонах і надають такі «кадри» рейдерам для використання у спільній та плідній роботі на рейдерській ниві.

У ситуації з скасуванням реєстрації та переведенням майна на фірми Плотнікова, усе відбулось без жодного рішення суду чи зборів засновників компаній. Без жодного, навіть підробленого документа. Просто чорний державний реєстратор видалив з єдиного державного реєстру власників та керівників підприємств, які є новими власниками комбікормового заводу, елеватору та олійні в м. Долинська, вартістю у десятки мільйонів гривень, і замінив їх на Плотнікова Павла, який, як видно, є дуже досвідченою людиною у питаннях права власності на чуже майно (чітко відрізняє крадіжку від грабежу, а грабіж від розбою).

Паралельно, 25 грудня 2019 р. рейдери почали демонтувати обладнання олійниці та елеватора і готувати його до вивезення. Збитки від нищення майна оцінюють у майже 35 мільйонів гривень.

Лише втручання нового законного власника майна — ТОВ «Долинський елеватор» (директор Хурсович М. П.) та фінансової компанії «Альма», що інвестувала у проект збереження даного складського комплексу та олійні близько 90 мільйонів гривень, врятувало високовартісне обладнання олійні та елеватора від тотального знищення.

Зазначені компанії направили на фрази об’єкти вказаного агрокомплексу в м. Долинська 50 охоронців. На що рейдери відповіли мобілізацією студентів професійних навчальних закладів м. Кропивницький та злочинних елементів Криворіжжя. Під АЗС «ОККО» на виїзді з м. Кривого Рогу у напрямку м. Долинська 26-28 грудня 2019 р. рейдери рекрутували та на таксі доправляли в Долинську кримінальних елементів Криворіжжя (осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі та різного роду шукачів «легкого» заробітку) для протидії власникам елеватора та їх охоронній фірмі. На 28.12.2019 на об’єкті та біля нього одночасно нараховувалось до 150 осіб, з яких 50 людей – охорона елеватора, 40 осіб – рейдери (зокрема тітушки) та 60 осіб – поліція (40 осіб спецпідрозділу «КОРД»). Силами законних власників, поліції та прокуратури Кіровоградщини вдалося припинити злочинні дії рейдерів. Наразі порушено нові кримінальні провадження. Серед підозрюваних вже і Ростислав Вакулик.

«Завдяки скоординованим діям правоохоронних органів Кіровоградської області упереджено спробу протиправного заволодіння майновим комплексом одного із сільськогосподарських підприємств Долинського району, вчинену злочинним угрупуванням, за участі депутатів сільради, повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

Вчинення незаконних дій відносно сільгосппідприємства стало можливо внаслідок незаконних дій державних реєстраторів. Так, члени організованої злочинної групи, двоє з яких є депутатами сільської ради, тричі намагалася перереєструвати майновий агрокомплекс на фіктивні підприємства з підставними директорами. Проте, завдяки професійним та оперативним діям правоохоронних органів злочин було упереджено, а усіх членів організованої злочинної групи затримано.

Наразі прокуратурою області усім учасникам злочину, у тому числі і депутатів сільрад, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.

Наголосимо, що вказана група рейдерів намагалась залучити до протиправної діяльності із захоплення вказаного об’єкта кілька десятків неповнолітніх студентів одного з професійних навчальних закладів області. За вказаним фактом триває перевірка.

Досудове розслідування триває».

На сьогодні обладнання ніхто не вирізає. На об’єкті приватна охорона ТОВ «Долинський елеватор», фінансової компанії «Альма» (яка замість ТОВ «Інгулземінвест» є іпотекодержателем майна) та поліція.

Збитки від дій рейдерів – десятки мільйонів гривень. Сотні людей втратили роботу, держава – мільйони гривень податків. Справа на контролі Міністерства юстиції України, Генпрокуратури та поліції. Всі реєстратори, які сприяли рейдерам у захоплені чужої власності у м. Долинська, вже відключені Міністерством юстиції від державних реєстрів та більшість з них отримали підозри у вчиненні тяжких та середньої тяжкості злочинів.

Слід звернути увагу, що рейдери залишили чотирьох тітушок на одному з об’єктів комбікормового заводу, який за сьогодні, завдяки діям їхнього «чорного реєстратора» Кундас Ст. А., поки ще зберігається за рейдерською структурою – ТОВ «Дайтона Менеджмент» (директор – Затолюк В. С. – він же за сумісництвом водій-охоронець Ростислава Вакулика та власник інтернет-видання РЕГІОН.NEWS, http://region-news.kr.ua, яке займається інформаційними диверсіями проти жертв рейдерства та принципових правоохоронців).

Замість епілогу

Рейдерство на маніпулюванні з відомостями державних реєстрів нікуди не зникло, а лише причаїлося. Рейдерська спільнота наразі чекає на відставку Кабінету Міністрів України та зміну керівніцтва Міністерства юстиції України. Чекали у грудні, тепер чекають у лютому.

Ситуація в Долинській ще раз показує: права власності в Україні, як такі — відсутні, рейдери не боятися нікого, мають усі інструменти для нових захоплень. Владі варто ретельніше та швидше реагувати на інформацію про рейдерські атаки. І нарешті навести лад не лише в царині державної реєстрації, а й у правоохоронній системі.

У нормальній цивілізованій країні поліція б відразу затримала б Шевченка М. Р. та Плотнікова П. В., які є кримінальними елементами, мають іспитові рядки та регулярно відмічаються у державній службі пробації (колишня кримінально-виконавча інспекція). Вказані особи нічого в принципі не знають, бо крадуть на 100-200 грн. за раз. Однак, хоч бі вказали кому давали свої документи для придбання/створення підприємств і тому подібне.

Наразі Шевченка М. Р. поліція шукала з кінця липня по кінець листопада 2019 року, тобто 4 місяці. При цьому він не залишав м. Знам’янка янка, ні від кого не переховувався і відмічався у державній службі пробації.

Вісь вже більше 2-х тижнів поліція шукає дев’ять ятиразового злочинця Плотнікова П. В., який ні від кого не переховується, вчиняє нові злочини і готується до свого вже не першого в житті суднового засідання в Ленінському районному суді м. Кіровограда у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка) — на 09:15 годину 06.02.2020 року (підказка правоохоронцям, де знайті і коли). Ті, що він теж відмічається у Подільському РС Кропивницького МВ з питань пробації, теж є підказкою.

Ні для кого не секрет, що рейдерство не є злочином, який можна вчинити без підтримки правоохоронних органів. Це можна металевий мангал вкрасти у сусіда, перелізши через огорожу у Знам’янка янці, а переписувати і захоплювати аграрні підприємства, елеватори, заводи та фабрики – можна лише за участі представників влади, які, як правило, у погонах.

Рейдерство в Україні було створене приблизно у 2015 році організованою злочинністю найвищого рівня за дієвої підтримки Мінюсту та МВС і політики невтручання в дії цих відомств з боку Генпрокуратури та СБУ. На даний час лише Мінюст та СБУ випали зі схеми. Хоча мінюстівська електронна система державних реєстрів досі знаходиться в руках старої команди фахівців НАІС, яка продовжує затягувати у часі відключення від державних реєстрів державних реєстраторів з анульованим доступом. Тому у нас вже є новий елемент рейдерства – злочин вчиняє державний реєстратор, який юридично вже не має прав доступу, а технічно ще має доступ реєстру. За ті 3-4 дні, що йому відводить НАІС, він вчиняє шалену кількість реєстраційних дій рейдерського спрямування, і жодної звичайної реєстраційної дії. Ви думаєте, хтось покараний !?

Генеральна прокуратура теж відхрестилася від рейдерства після зміни керівніцтва, альо тільки на вищому рівні. Обласні прокуратури залишилися в схемі. Новопризначені обласні прокурори не один місяць будуть входити в курс справ, а більшість з них призначений лише місяць-два тому. Їхні ж заступники та керівники відділів, досі живуть з рейдерами спільним життям на одному, так сказати, диханні.

МВС на сьогодні єдиний «повнопривідний» й активний гравець на полі рейдерства. Від Главку МВС до сільського дільничного інспектора – всі органи національної поліції, так чи інакше, задіяні у рейдерстві. Якщо у вас перепишуть бізнес чи майно, то поліція буде відмовляти вам у розслідуванні, а після того, як суд зобов’язаннями яже – до єдиного реєстру досудових розслідувань внесуть відомості про злочин за статтею Кримінального кодексу України, яка або не має або має дуже віддалене відношення до вчиненого злочину, наприклад за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство) та/або за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення документів). У кращому випадку, якщо добитися, то внесуть ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп; комп’ютерах), автоматизовуваних системах, комп’ютерній комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

На внесення до ЄРДР відомостей про рейдерство – ст. 206-2 КК України (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації), накладено ТАБУ. МВС України не визнає існування рейдерства, як явища. Всі факти рейдерства трактуються, як цивільно-правові спори, або помилки державних реєстраторів. Всім, у кого на мільйони вивозиться зі складів зерно або ріжеться обладнання на металобрухт, наполегливо рекомендують подати позов до суду.

Наразі, вже внесені до ЄРДР кримінальні провадження розслідуються повільно. З учасників рейдерських захоплень відсутні навіть допити. За півроку триває переписка з Мінюстом та його підрозділом НАІС щодо IP-адреса реєстраторів. Далі цих дій, нічого не йде. Єдиний ефективний обшук у рейдерському гнізді в м. Кропивницький 29.08.2019 закінчився нападом Р. Вакулика та його оплічників Ст. Затолюка та О. Манівського (раніше при зустрічах з поліцейськими показував їм візитні картки Ст. Аброськіна, зараз іншого заступника міністра внутрішніх справ) на працівників кіберполіції, яка вилучила комп’ютерній комп’ютери «чорних реєстраторів», а головне установчі документи та печатки підприємств, які задіяні у рейдерських схемах перемикачів чужого бізнесу та майна. Здобуті в рукопашній з рейдерами докази, лежати без руху. Викупити їх Вакулику не вдалося, бо розголос був дуже значний, а від поховати їх під стосами папок у слідчому управлінні поліції Кіровоградщини, не стало проблемою.

Основними дієвими учасниками рейдерських схем є, як правило, працівники правоохоронних органів середньої керівної ланки, які попри зміну вищого керівніцтва на центральному рівні і обласної рівні, продовжують дієве прикриття рейдерів від кримінальної відповідальності. Відсутність з боку вищого керівніцтва правоохоронних органів всіх рівнів дієвих заходів по боротьбі рейдерством, викликає у суспільства запитання: чи не можуть чи не хочуть ?

Держава, в особі її представників виконавчої влади, повинна якомога швидше визначитися, чи вона з народом (усіма його верствами: робітниками, селянами, підприємцями та ін.) чи з сіроманцями, що крадуть овець, поки пастух (держава) робить вигляд, що нічого не бачить, але дуже старається виглядати стурбованим.

Скоро стадо розбіжиться, панове можновладці! Скоро не буде з кого золоте руно стригти! Українська підприємницька ініціатива згасає. Найкращі і найдосвідченіші, обираючи між Україною чи іншими державами, часто роблять вибір на користь Європи, Канади, США, і навіть азійських країн. Країн, де є правила , яких дотримуються усі – і влада і суспільство.

Олег Бойко