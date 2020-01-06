Михайло Подоляк: “Навіщо відверто повторювати шлях невдачливого попередника?”

Про(б)ман…

Навіщо так відверто повторювати шлях, який вже пройшов твій невдалий попередник? Навіть у дрібницях. Навіщо спочатку робити, а потім думати і гарячково шукати відповіді?

Це ж Україна. Яка досі шукає того, хто перестане їй банально брехати… Тут обов’язково потрібно вміти правильно розмовляти. Відверто, своєчасно, довірливо. Не важливо, з ким. І не важливо, коли. А не тільки зачитувати оригінальні «офіційні привітання». Саме щирість – те, чого завжди не вистачає нашим царям, калифам, вождям і особливо президентам). Не боятися говорити, пояснювати особисті вчинки, слухати претензії і спокійно їх відбивати. Але тільки не ховатися за мовчанням і наступними незграбними «повідомленнями інфантильного прес/офісу»..

…. Немає жодних проблем в самому факті поїздки в Оман, на Сейшели або в Монте-Карло. Ну люблять наші vip-и настільки передбачуваний лакшері відпочинок. Так, «сільська» така звичка – «бачите, я дуже крутий, тому що купую собі самі багатозіркові готелі». Нічого з цієї жлобской звичкою ми не зробимо поки. Не хочуть наші топи бути помірними, стриманими, скромними)…

Проблема виникає тільки тоді, коли ти стаєш президентом. Щонайменше, це викликає дивні відчуття і всередині країни, і у наших зовнішніх партнерів. Навіщо так демонстративно? Невже для репутації країни можна трохи потерпіти? Ще більша проблема виникає, коли ти починаєш маскувати це. Придумувати що/то. Організовувати спішно зустрічі з… міністрами Оману. І тим самим ще більше заганяти себе в безглузде становище).

Ну які такі «інвестиційні зустрічі», коли приватний візит, а на урядових порталах двох країн немає про цих зустрічах жодної анонсуючій рядки? На кого це розраховано в наш інформаційний час? Хіба важко було дати офіційне повідомлення – «президент відбув у короткострокову відпустку в країну О.» Так, це виглядає трохи дивно. Але тим не менш, цілком вписувалося б в парадигму чесності). А так… Все точно також як вчора…

… Саме на цьому свого часу і погорів пафосний Порошенко. Він думав, що неймовірно розумний і все можна замаскувати. І навіть робив вигляд, що не розуміє – в чому претензія? Він же багатий ос і може собі дозволити. І майже відразу організував смердючу хвилю «агресивних оправдателей».

Рівне теж саме відбувається і зараз… Але навіщо? Навіщо по/перше, двічі вступати в однотипне болото? Уроки взагалі не про запас?.. По/друге, чому не можна заздалегідь вважати ризики? Насамперед ризики того самого негативного резонансу. Тим більше, що опоненти з особливими хитрощами шукають і роздувають будь-кому до розмірів рожевого слона… В/третє, чому досі так і не вдалося побудувати медійний «антикризовий кабінет», щоб адекватно реагувати на подібні ситуації? Втім, все це вже риторичне…

Джерело: Фейсбук автора