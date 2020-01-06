«Дуже страшно без зброї»: у Дніпрі зняли з поїзда військового з тяжким розладом

У Дніпрі зняли з поїзда пасажири у стані нервового зриву. З’ясувалося, що військовослужбовець їхав в Маріуполь, а звідти збирався йти в район операції Об’єднаних сил. В дорозі військовий впав у неадекватний стан і вимагав допомоги лікарів.

З допомогою небайдужих провідників і эмпатичного екіпажу патрульної поліції пацієнта доставили у військовий госпіталь в Дніпрі. Чоловіком займаються фахівці.

Про інцидент повідомила радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа. За її словами, військовий скаржився, що йому «дуже страшно без зброї і страшно за цивільних лікарів, тому що навколо йде війна, обстріл».

Радник закликає всіх до людяності по відношенню до колишніх і діючих військовослужбовців, які переживають посттравматичні стресові розлади.

«Люди, не будьте байдужі до ближнього. Є ті, хто зневажливо ставляться до людини, що лежить на землі, думаючи, що той п’яний. А хоч би й так, але це може бути і серцевий напад, інсульт, гіпертонічний криз, наслідки контузії», — говорить Тетяна Губа.