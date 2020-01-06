Поставили на коліна: винуватиця скандалу з Кримом жорстко відреагувала на конфлікт

Російська блогерша Олександра Мітрошина, назвала провокаторами активістів руху «Відсіч», з-за яких на її зустрічі відбулася бійка після питання «чий Крим».

Про це блогерша розповіла на своїй сторінці в Instagram, написавши, що вся зустріч закінчилася бійкою, поліцією та її втечею

«Прийшли три провокатора на політичну тему в контексті Росії і України. Зірвали зустріч, звинувачували мене в різних речах, кричали, через півгодини побилися», – написала Мітрошина.

Як пояснила блогерша, втекти їй довелося заради безпеки всіх інших. Разом з тим, вона вибачилася перед своїми передплатниками за такий результат зустрічі.

instagram/alexandramitroshina