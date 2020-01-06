Стрибають і їдять пиріжки: біля столичної станції метро «Харківська» з’явилися полчища щурів

Біля станції метро «Харківська» у Києві людей налякали бігають пацюки.

Очевидцям вдалося сфотографувати гризунів, які ходять по асфальту, під кіосками, поруч з ними і по підземному переходу.

Мабуть, тут давно не проводили дератизацію.

Очевидці кажуть, що щури людей не бояться і ведуть себе нахабно: можуть підійти на відкритому просторі і почати їсти кинуті шматки пиріжків.

Кияни припустили, що жодна комунальна служба не займається біля станції метро «Харківська» проблемою гризунів.

Читачі поста пишуть, що щури — рознощики інфекцій і владі пора зайнятися проблемою гризунів у місті. Інші читачі жартують: мовляв, «ми ж ідемо в Європу, так це як у Франції».