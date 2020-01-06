У Донецькій обл. в результаті зіткнення легковиків одна людина загинула, ще троє — травмовано

У Донецькій області на автодорозі між містом Слов’янськ та селищем Райгородок Слов’янського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого одна людина загинула, ще троє — отримали травми. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (Держнс).

Інформація про подію надійшла рятувальникам 5 січня о 12:08.

Як з’ясувалося, у результаті бокового зіткнення легкових автомобілів Audi 80 і ВАЗ-2110 загинула жінка (1978 року народження) і постраждали три людини (1975, 1967 і 1973 року народження).

«Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували з автомобілів одного потерпілого і тіло загиблої жінки та передали співробітникам швидкої медичної допомоги», — йдеться в повідомленні.

Причину та обставини події встановлюють правоохоронці.