Порушивши мінські домовленості, терористи розмістили 22 установки «ГРАД» біля Кришталевого, — ОБСЄ

На тимчасово окупованій території Луганської області виявлено ворожу техніку, яка знаходиться там в порушення Мінських домовленостей.

У повідомленні наголошується: «Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку з порушенням ліній відводу.

У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 6 січня оприлюднена інформація, що на непідконтрольною уряду України на території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відводу. Зокрема, 4 січня поблизу населеного пункту Кришталевий (кол. Красний Луч) патруль ССМ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм).

Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватися Мінські домовленості і відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін».