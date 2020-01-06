Болтон готовий дати свідчення у справі щодо імпічменту Трампа

Колишній радник з нацбезпеки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джон Болтон готовий дати свідчення в суді Сенату у справі щодо імпічменту.
Відповідну заяву Болтона опублікували 6 січня на його офіційному веб-сайті.
«Я дійшов до висновку, що якщо Сенат вручити мені повістку в суд, аби я дав свідчення, я готовий це зробити», — заявивши Болтон. Він зазначив, що після того, як Палата представників Конгресу США оголосила Дональду Трампу імпічмент, тепер свій конституційний обов’язок має виконати Сенат.
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