Загрожує довічне ув’язнення: У США розпочався суд над Харві Вайнштейном

6 січня в Нью-Йорку розпочався судовий процес у справі голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, якого звинувачують у сексуальних домаганнях. Про це пише Associated Press.

Із звинуваченнями в адресу Вайнштейна виступили 80 жінок, проте суд розгляне лише два випадки. Перший стосується зґвалтування в 2013 році, а другий – примусу до орального сексу в 2006-му.

Повідомляється, що весь судовий процес займе не менше шести тижнів. Перші два тижні будуть відведені організаторським питань, а також підбору членів колегії присяжних засідателів, який розпочнеться вже завтра, 7 січня.

Вайнштейну, який здався поліції в травні 2018 року і був звільнений під заставу, загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, в цей же день продюсеру висунули звинувачення в прокуратурі Лос-Анджелеса, йому закидають два зґвалтування, які імовірно відбулися 18 та 19 лютого 2013 року.

За цим звинуваченням Вайнштейну загрожує до 28 років в каліфорнійській в’язниці. Прокуратура буде рекомендувати призначити йому заставу в розмірі 5 мільйонів доларів.