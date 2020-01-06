У Карпатах оголосили штормове попередження, є небезпека сходження лавин

У горах Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей 6 та 7 січня зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомили у відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру. «Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин», — йдеться в повідомлені.

Синоптики зазначають, що лавини можуть зійти на високогір’ї Івано-Франківської і Закарпатської областей та у горах Чернівецької області.

Вони зазивали утриматись від походів на високогір’я. Окрім цього помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 6-7 січня у горах Львівської області.