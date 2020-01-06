Епіфаній привітав українців з Різдвом: голова ПЦУ згадав про війну і полонених

Глава Православної церкви України Епіфаній привітав українців з Різдвом.

Митрополит згадав про річницю надання ПЦУ Томосу та інших важливий події минулого року. Єпіфаній також згадав про тих, хто захищає незалежність України від російської агресії і побажав полоненим швидше повернутися додому.

«У ці святкові дні сердечно вітаю всіх вас з Різдвом Христовим та Новим роком. Вітаю президента, парламент і уряд України. Наші спільні сердечні вітання звертаємо до мужніх захисників України – військовослужбовців та всіх, хто протистоїть агресії проти нашої Батьківщини, захищає її незалежність, територіальну цілісність і суверенітет. Ми просимо у Бога, щоб Він зберігав вас від усякого зла.

У минулому році з полону і несправедливого ув’язнення був звільнений багато наших співвітчизників, однак, на жаль, у ці святкові дні, набагато більше наших братів і сестер знаходяться в умовах окупації, в полоні і за ґратами в чужій землі. Ми просимо у Господа ласки і турботи для всіх вас і віримо, що наближається день вашого звільнення», – сказав він.