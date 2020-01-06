Юсупова: Мальдіви – Оман, рахунок «1:1», президент Зеленський втомився від війни, та й яка різниця, де відпочивати

Популярний блогер і волонтер Наталя Юсупова у своєму блозі пише про те, що тепер рахунок на табло рівний «1:1». Був «Петро Дівехі», а тепер став «Володимир Оманську». Президент Зеленський мабуть не довго відпочивав в Україні, набридло йому катання на лижах в оточенні олігарха Коломойського, замерз, напевно, і полетів у теплі краї розкішного курорту.

Юсупова зазначає, за інформацією журналістів, поїздка глави держави повністю конфіденційна. Був задум, щоб, як би випадково засвітитися на селфи звичайних відпочиваючих в українських Карпатах і на цьому все. Це вже потім стало ясно, що з «Буковелі» Зеленський з родиною таємно вилетів на дорогий відпочинок.

Зупинилася сім’я глави держави в одному з найрозкішніших готелів Оману – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Переночувати в такому готелі коштує приблизно 4 тисячі євро. Ну має ж людина відпочивати, втомився від війни, та й яка різниця, де відпочивати. В Україні сьогодні двоє поранених, але ці справи можуть і почекати.