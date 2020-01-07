В сети высмеяли самую «уставшую» новогоднюю елку Украины

В Хмельницкой области произошел конфуз с главной новогодней елкой.

В поселке Дунаевцы украшенная зеленая красавица рухнула прямо на главной площади, пишет Рoliteka. При этом инцидент произошел до наступления Нового года.

Как оказалось, дерево свалилось из-за сильного ветра. К счастью, никто не пострадал.

В одной из групп в Фейсбуке была сделана соответствующая публикация с фото. На место события прибыли коммунальщики, которы поставили елку на место.

«А, может, это на счастье?», «Упасть но красиво», «Что-то она уменьшилась», «Бл**а муха це капец это капец перед новым годом кому добавили работы блин позор это «залет», «Знаки», «Какие хозяева-такая елка !!!!! 😈😈😈😈😈😈😈», «Электричество пропало, воды дома тоже нет, В центре елочка упала, с Новым годом! Всем привет!», «Позор дунаевцы, до чего докатились,,,, 🍾🎄🥂», «Напылася я пяна…….», «Умора и только потому что не место там елке, было много комментариев, но не слушали то вот и последствия», «Упала елка. Бежат, фотографируют, радуются, злорадствуют. Дикари. И никто не бросил клич: «Люди, елка упала. Собираемся, надо поднять!» Зато ищут виновных, из-за углов радуются. Не будет у нас толку с такими людьми», — написали пользователи.

: Новости Ю