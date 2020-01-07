Кейт Миддлтон посетила церковь вместе с предполагаемой “любовницей” принца Уильяма (фото)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили воскресную церковную службу в церкви Святой Марии Магдалины близ дворца Сандрингем в Норфолке, где королева Елизавета и члены ее семьи проводят праздничные дни.

Ее Величество в фиолетовом наряде прибыла в церковь на машине.

Герцог и герцогиня Кембриджские, которые проживают в своем собственном поместье Анмер-Холл, находящемся в непосредственной близости от Сандрингема, пришли в церковь пешком — вместе с родителями Кейт. Кэрол и Майкл Миддлтон только что вернулись из своего отпуска, который провели на острове Сен-Бартелеми в Карибском море — вместе с семьей своей младшей дочери Пиппы и сыном Джеймсом, которого сопровождала невеста Ализе Тевене.

Герцогиня Кембриджская выглядела очень стильно в коричневом пальто, высоких сапогах и в шляпе.

Вечером Кембриджи отправятся в Лондон. У их старших детей принца Джорджа и принцессы Шарлотты заканчиваются каникулы — уже 6 января они снова отправляются в школу.

: fakty.ua