Олег Винник впервые записал песню с женой

Украинский певец Олег Винник записал колядку с Александром Пономаревым и вероятной женой Таюне.

После того, как Олег Винник на всю страну заявил о том, что его сердце занято, поклонницы не перестают размышлять, кто же стал избранницей артиста. И вот недавно с Александром Пономаревым и певицей Таюне, которую давно считали тайной супругой Винника, они выпустили праздничный хит.

На канале Пономарева в YouTube появился кавер на песню Добрий вечір тобі, пане господарю. За полторы недели видео набрало более 250 тысяч просмотров.

«Я никогда в жизни не слышала такой рождественской песни!!! Великолепно!!! Боже, как красиво!!! Спасибо, Александр Пономарев, Олег Винник и не узнала девочку, но пела она супер! Лучшая песня, зуб даю», «Удивительное сочетание голосов. Эмоции словами не передать. С праздником!!!», «Спасибо за таких невероятных певцов!!! До слез трогательно! Не удержалась, расплакалась, но это было настолько душевно!» – комментируют поклонники.

: showbiz.clutch.ua