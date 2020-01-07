Польща пішла на радикальний крок за нахабної брехні Путіна

У Польщі після скандалу з заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію «зі своєї точки зору».

Про це повідомила на сторінці в Twitter віце-спікер польського сейму Малгожата Кидава-Блоньска.

За її словами, законопроект буде представлений на наступному засіданні польського парламенту.

«Боротьба з брехнею про Польщі та історії повинна бути послідовною і сильною, щоб бути ефективною. На наступному засіданні сейму я представлю проект резолюції про російській пропаганді, клевещущей на Польщу. Ми повинні виробити єдину позицію на захист доброго імені нашої країни!» – написала вона.

Як уточнив у соцмережі голова фракції партії «Право і справедливість» Ришард Терлецький, над відповідним документом працює комітет сейму по зовнішній політиці і вже в середу, 8 січня, його можуть уявити парламентаріям.

Боротьба z kłamstwem na temat Polski i historii musi być spójna i mocna, by była skuteczna. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawię projekt uchwały ws. rosyjskiej propagandy oczerniającej Polskę. Musimy wypracować jednolite stanowisko w obronie dobrego imienia naszego kraju!

— M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) January 4, 2020

Wicemarszałek Kidawa-Błońska zapowiada, że przedstawi w Sejmie projekt uchwały w/s rosyjskich kłamstw historycznych. Pani wicemarszałek powinna wiedzieć, że prace nad uchwałą trwają w Komisji Spraw Zagranicznych, a w środę planowany jest finał. Każdy poseł może wziąć udział.

— Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) January 4, 2020