Двоє українських воїнів отримали поранення на Донбасі, за добу — п’ять ворожих обстрілів, — штаб

6 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Відзначається, що супротивник двічі відкривав вогонь із станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських сил недалеко від населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід».

Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ».

«Вчора, 6 січня, в результаті ворожого обстрілу двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення», — сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з української сторони немає.