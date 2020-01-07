Солистку “KAZKA” заметили за развлечениями с неизвестным мужчиной

Артистка опубликовала новый откровенный кадр
Украинская группа “KAZKA” выпустила клип на песню “Палала” и до сих пор солистка коллектива Александра Зарицкая радует поклонников фото со съемок
Так, некоторое время назад певица опубликовала снимок, представ в образе из клипа – в светлом коротком платье, которое обтянуло ее пышную фигуру, пишет Рoliteka.net.
На снимке Зарицкая сидит на белом квадрате, а позади нее пристроился актер из клипа и нагнулся.
Парень был полуголым, его штаны немного спустились в районе таза.
При этом Александра сидит ровно, а ее волосы, то ли мокрые, то ли уложенные гелем, спустились по спине.
“Никто не может любить меня. Никто, как ты”, – написала KAZKA в посте.
Лишь за 25 минут пост звезды собрал более 1000 лайков и много комментариев.
“Не успел убрать руки)))”, “Я снова жду вашего приезда в Ташкент 😍😍”, “Фуууууууууууу”, “Не стыдно?”, “Что это?”, “Как же это красиво🔥Самая любимая👍 Nirvana на повторе🔥”, “фото 🔥 но какой-то он очень худой”, “Фууу”, – написали пользователи сети.
: politeka.net