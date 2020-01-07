У Дніпрі втік від господині пес катався на громадському транспорті

У Дніпрі в новорічну ніч пес злякався феєрверків і втік від господині, внаслідок чого його шукали майже тиждень.

Від холоду пес рятувався, катаючись на маршрутках, повідомляє «Наше місто».

Жінка написала в соцмережах звернення до жителів Дніпра відразу після втрати свого улюбленця.

«Очевидці повідомили, що рятуючись від холоду безпородний пес катається на маршрутках. Собака терпляче стоїть на зупинці, а після застрибує у відчинені двері і укладається на вільне сидіння. Після довгого сну «мандрівник» виходить на одній із зупинок», — йдеться в повідомленні.

Через кілька днів собаку знайшли, а господиня поділилася радістю на своїй сторінці в Facebook.