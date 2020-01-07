Через скандали з допінгом спортсменам РФ можуть заборонити виступати навіть під нейтральним прапором

З-за постійних скандалів навколо застосування допінгу російськими спортсменами їм можуть взагалі заборонити виступати на міжнародних змаганнях.

Про це заявив глава Російського антидопінгового агентства Юрій Ганус, передає «Радіо Свобода».

Таким чином він відреагував на запитання про те, чого чекати, якщо країна-агресор програє спортивний арбітраж за фактом відсторонення Всесвітнім антидопінговим агентством.

За його словами, сам запуск цієї судової процедури дає можливості для третіх осіб брати участь у процесі і вимагати посилення обмежень.

«Всі, хто професійно займається цією темою, знають, що цілий ряд країн виступили за повне позбавлення російських спортсменів права брати участь в Олімпіадах та інших міжнародних змаганнях», – сказав він.

Далі, відповідаючи на уточнююче питання «навіть під нейтральним прапором?», він сказав: «так, саме так!».

Ганус зазначив, що противники РФ посилаються на той факт, що стався рецидив. Під нейтральним прапором росіяни виступали на зимовій Олімпіаді в Пхенчхані, але противники стверджують, що «росіяни не зробили ніяких висновків».