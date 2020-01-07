Болтон готовий дати свідчення по імпічменту Трампа

Екс-радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон готовий дати свідчення на процесі щодо імпічменту господаря Білого дому.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

«Я прийшов до висновку, що якщо сенат направить мені повістку, то я готовий дати свідчення», — написав він.

Раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампа. Тепер питання відсторонення його від влади знаходиться в руках Сенату. Для відставки президента необхідно набрати 2/3 голосів сенаторів.