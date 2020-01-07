Під Києвом три дні шукають 15-річного хлопця

В селі Медвин Київської області розшукується неповнолітній Княгницький Дмитро. 15-річний хлопець пішов з будинку на провулку Набережному ще три дні тому і досі не повернувся. Поліція і батьки просять допомоги в пошуках.

Останній раз його бачили 3 січня близько 19:00. Про це Інформатор дізнався з повідомлення поліції Київської області.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 188 сантиметрів, худорлявої статури, обличчя кругле, очі карі, волосся темно-русяве, коротке.

В селі Медвин Київської області розшукується неповнолітній Княгницький Дмитро. 15-річний хлопець пішов з будинку на провулку Набережному ще три дні тому і досі не повернувся. Поліція і батьки просять допомоги в пошуках.

Був одягнений: зимова куртка вишневого кольору, чорні спортивні штани, замшеві чорні черевики.

При наявності будь-якої інформації про можливе місцеперебування Дмитра, повідомте по телефону спецлінії поліції «102». А всіх зниклих, кого шукають в Києві, ви можете подивитися по тегу «Розшук».