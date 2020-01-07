В роскошном блестящем платье: Мелания Трамп посетила новогоднюю вечеринку (фото)

Первая леди США в течение 2019 года демонстрировала изысканные и стильные образы. Поэтому сторонники были в ожидании ее новогодних фото, чтобы увидеть, какой же наряд Мелания Трамп выбрала для встречи Нового года.

Новый год – отличный повод, чтобы провести время с друзьями или родственниками. Эту возможность не упускает и президентская чета США. Ежегодно Дональд и Мелания Трамп устраивают во Флориде праздничную вечеринку, на которую приглашают друзей, в частности, политиков. 2020-й не стал исключением, поэтому в сети появились несколько фото, на которых можно увидеть президента и первую леди в праздничном наряде.

Новый год Мелания Трамп встретила в роскошном платье от элитного бренда Givenchy. Вечернее платье было расшито темными и светлыми пайетками. Новогодний образ первая леди завершила лаконичными украшениями, идеальной укладкой волос и макияжем.

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Публикация от Muñoz Photography (@munozphotography) 1 Янв 2020 в 6:45 PST

Желаю всем счастливого, богатого и мирного Нового года,

– написала в сети Мелания Трамп.

: Новости Ю