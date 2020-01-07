Як себе почуває 47-річна Кемерон Діас, яка вперше стала мамою?

47-річна Кемерон Діас вперше стала мамою. Актриса народила дочку Реддікс від 40-річного музиканта Бенджі Меддена: для нього дівчинка теж стала первістком.

Інсайдери розповіли про появу малятка. Дівчинка народилася в самому кінці грудня в Лос-Анджелесі. Друзі пари розкрили, що вони мріяли стати батьками з моменту свого весілля в 2015 році.

«Кемерон мріяла стати мамою. Вона і Бенджі дуже сподівалися, що у них з’явиться дитина», – цитує People слова джерела, що побажало залишитися анонімним.

: glianec.com

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