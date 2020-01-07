Херсонські науковці вирощують африканських ахатинів (відео)

Херсонські науковці розпочали вирощувати африканських ахатинів – найбільший у світі вид наземних равликів.

Останнім часом в Україні все більшої популярності набирає вирощування равликів, які є дуже популярними у Європі, де їхній слиз використовують у косметології, їхнє м’ясо використовують у кулінарії, а їхня ікра є чи не найдорожчою ікрою у світі, обігнавши за ціною навіть чорну ікру.

Зазвичай в промислових масштабах вирощують африканських виноградних равликів, які швидко ростуть і практично не мають захворювань. Загалом, від ікринки до товарного равлика проходить час від 6 до 9 місяців, саме стільки часу треба на те, щоб равлик став придатним до продажу.

Головним чином равликів продають до Європи, де сьогодні існує значний попит на цю продукцію.

Спеціалісти кажуть, що для того, щоб виростити 1 тону равликів, потрібно витратити близько 800 доларів, тоді як продати їх можна за 3000.

Вирощувати равликів зовсім не складно, переконані в Херсонському державному аграрному університеті. Так рік тому, вони придбали невеличку партію ахатинів, які успішно прижилися і дали вже кілька поколінь потомства.

Про те, як розводять равликів у Херсонському державному аграрному університеті, дивіться у нашому відео.

: agro-business.com.ua