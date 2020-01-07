З плавучої резиденцією Путіна сталося НП у море: фото і відео курйозу

У понеділок, 6 січня, російський ракетний крейсер «Маршал Устинов», який є плавучої резиденцією президента РФ Володимира Путіна, не зміг пришвартований до пірсу в Стамбулі.

Про це у Facebook повідомив керівник проекту в Інституті чорноморських стратегічних досліджень, журналіст Андрій Клименко.

За його словами, приблизно о 11.00 за київським часом чотири турецьких буксира марно намагалися допомогти кораблю пришвартуватися у військового причалу на мисі Сарайбурну, але той не зміг зайти «на почесне місце» і повернувся на стоянку в Мармуровому морі.

Журналіст додав, що 25 грудня «Маршал Устинов» несподівано прибув до окупованого РФ Севастополь і ввечері 5 січня став на якір в Мармуровому морі. За даними Клименко, прибуття крейсера в Стамбул «безпосередньо пов’язане з візитом Путіна для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом».

«Маршал Устинов» в Севастополі

Facebook Андрія Клименка

У мережі потроллілі ПП з резиденцією Путіна на воді. «Корито «Маршал Устинов» втратило управління, врізалася в берег, 4 турецьких буксира не змогли пришвартувати. Сміливець Путін побоявся жити в готелі і пригнав в Стамбул крейсер. Як він з 6-ю фсошниками збирався ходити в крихітний гальюн?» – написав блогер Вал Мішель.

Пишуть, що ракетний крейсер «Маршал Устинов» втратив управління і врізався в берег у Боспорському протоці. pic.twitter.com/f71XJ05fBe

— Ігор Пачковський (@5pLoo0uwJdudGc2) January 6, 2020

Вчора «Орськ», сьогодні корито «Маршал Устинов» втратило управління, врізалася в берег, 4 турецьких буксира не змогли пришвартувати.

Сміливець Путін побоявся жити в готелі і пригнав в Стамбул крейсер. Як він з 6-ю фсошниками збирався ходити в крихітний гальюн?pic.twitter.com/z8Ui4Hqgec

— Вал Мішель (@VALMICHEL7) January 6, 2020