Діти живуть в коморах: в мережі показали страшні фото гуртожитку в Чернівцях

У Чернівцях 11 малолітніх дітей помістили в гуртожиток цукрового заводу, в якому відсутні елементарні зручності.

Страшні умови проживання малюків показала у Facebook волонтер Березня Левченко. За її словами, житло навіть важко назвати кімнатами, хіба що кладовками.

«Житло їм надали притулок, і очевидно забули про них. Без опалення, без води. Її набирати можна тільки в туалеті. В крихітних клітинках живуть багатодітні сім’ї. Чудові діти, які вже звикли до таких умов. Давайте що-небудь придумаємо, щоб допомогти. Туалет не фотографувала, тому що це страшно, просто страшніше не бачила», – написала вона.

За словами волонтера, у важкому становищі опинилися молоді сім’ї. «Всі працюють, діти прекрасні, є АТО, є дитина з інвалідністю», – уточнила вона, залишивши адреса для надсилання допомоги.

В Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку

Facebook Марти Левченко

В Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку

Facebook Марти Левченко

В Чернівцях діти живуть у страшному гуртожитку

Facebook Марти Левченко