В одеському гуртожитку чоловік підірвав гранатою сусідів, які пили на кухні

В Одесі в результаті вибуху в гуртожитку постраждали три людини. Про це інформує прес-служба одеської поліції.

Інцидент стався у Малиновському районі міста. За попередніми даними, троє мешканців гуртожитку розпивали алкогольні напої на загальній кухні. У підсумку до чоловіків приєднався ще один сусід, з яким у них виникали конфлікти.

У ході застілля між чоловіками спалахнув конфлікт, і сусід залишив компанію, проте ненадовго. Вигнаний гість повернувся до компанії з гранатою в руках. Він кинув на кухню боєприпас і зачинив за собою двері.

В результаті вибуху постраждали троє чоловіків. Їх госпіталізували з численними осколковими пораненнями.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного.