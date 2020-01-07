Надя Дорофеева показала смешной архивный снимок с детства

Это сегодня она успешна и знаменита, а еще пару лет назад Надя Дорофеева и не догадывалась, какая судьба ей приготовлена и что ей суждено будет стать кумиром миллионов. Действительно, сейчас она – настоящая сексуальная красавица, а в детстве певица была милой и симпатичной, как и большинство девочек. При этом она старалась не огорчать родителей и всегда слушала взрослых.

Так, недавно певица опубликовала в своем Instagram Stories архивный снимок, где она запечатлена в глубоком детстве. На нем Надя в розовой кофте с надписью и флагами разных стран на фоне серванта с чашками времен СССР. Волосы девочки завязаны в хвост, примечательно, что тогда у нее была челка.

На фото совсем юная Надя улыбается глядя в камеру, так что видно, что у нее нет передних молочных зубов.

Чуть позже, а именно в 12 лет, Надя Дорофеева узнает вкус первых побед. Так, юное дарование из Симферополя с первых лет жизни пела и танцевала при любом удобном случае, поэтому не удивительно, что в 12 лет она получила Гран-при вокального конкурса “Южный экспресс”, стала чемпионкой Крыма по бальным танцам и завоевала второе место на международном музыкальном конкурсе имени Богатикова. А уже через год в Венгрии девочка берет первое место в вокальном шоу, а в Болгарии на фестивале “Солнце. Молодость. Красота” становится обладательницей второй премии.

: hyser.com.ua