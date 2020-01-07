Єпіфаній: З новою владою стосунки хороші, але минула ставилася до церкви краще

Глава Православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що попередня влада в Україні була більш відповідальна щодо церкви.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

«Ми бачимо певну відмінність від попередньої влади і влади, яка зараз є в Україні. Тобто попередня влада ставилася відповідально до церкви, а зараз ми маємо також гарне ставлення з українською владою, ні якого-небудь втручання, але на місцях іноді немає такого сприяння та певної допомоги», — сказав він.

Єпіфаній підкреслив, що на сьогоднішній день держава має усвідомити, що церква стоїть на засадах того, щоб Україна була сильною державою.