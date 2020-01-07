Помпео обговорив з Зеленським по телефону нову дату візиту в Україну

Державний секретар США Майк Помпео обговорив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським нову дату його візиту в Україну.

Розмова відбулася 6 січня, повідомили у прес-службі Державного департаменту США.

“Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході, і держсекретар високо оцінив засудження Україною нападу на посольство США в Багдаді. Держсекретар Помпео підтвердив рішучу підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслив наше довгострокове стратегічне партнерство”, – йдеться в повідомленні Держдепу.

У прес-службі українського президента додали, що Володимир Зеленський поінформував Помпео про результати, досягнуті на переговорах “нормандської четвірки”, і про плани по відновленню миру на сході України.

“Майк Помпео особливо відзначив звільнення полонених і привітав підписання важливого контракту на транзит газу в Європу”, – додали в Офісі президента.