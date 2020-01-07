«Будемо стояти до кінця»: бійці з передовою записали яскраве привітання з Різдвом

Українські військові з зони Операції об’єднаних сил на Донбасі привітали українців з Різдвом.

Відео в Facebook опублікував український боєць Віктор Сізон.

«Коли ви вивалюєтесь ще в ліжку, в той час наші хлопці з «нуля» передають вам привіт і вітають з Різдвом Христовим», – йдеться в повідомленні.

Військові розповіли, що ніч на 7 січня пройшла тихо, без обстрілу з боку російських окупаційних військ. До захисників на свято приходив капелан. На відео бійці також передали привіт своїм рідним містам і розповіли, що «за Україну будуть стояти до кінця».

Також військові подякували волонтерів, які їх підтримують на фронті.