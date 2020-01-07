Екс-чиновник Пентагону розповів, якими можуть бути відповідні дії Ірану після вбивства Сулеймані

Іран може спробувати вбити високопоставленого американського чиновника у відповідь на вбивство військовими США генерала Касема Сулеймані.

Відповідну думку висловив екс-помічник заступника глави Пентагону Майкл Карпентер, повідомляє Голос Америки.

«Іран використовує те, що він вважає найбільш ефективним для асиметричної відповіді, включаючи кібернапади, включаючи атаки з боку підтримуваних ними сил, терористичні методи», — сказав він.

На думку експерта, Іран може зробити атаку на високопоставленого американського чиновника, а також атакувати військові, цивільні і так звані легкі цілі.

Карпентер звертає увагу на те, що свій удар Іран може зробити не тільки на Близькому Сході, але також і в Європі і навіть США.

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки був убитий командувач іранськими спецпідрозділом Аль-Кудс Касем Сулеймані.