Екс-чиновник Пентагону розповів, якими можуть бути відповідні дії Ірану після вбивства Сулеймані

Іран може спробувати вбити високопоставленого американського чиновника у відповідь на вбивство військовими США генерала Касема Сулеймані.
Відповідну думку висловив екс-помічник заступника глави Пентагону Майкл Карпентер, повідомляє Голос Америки.
«Іран використовує те, що він вважає найбільш ефективним для асиметричної відповіді, включаючи кібернапади, включаючи атаки з боку підтримуваних ними сил, терористичні методи», — сказав він.
На думку експерта, Іран може зробити атаку на високопоставленого американського чиновника, а також атакувати військові, цивільні і так звані легкі цілі.
Карпентер звертає увагу на те, що свій удар Іран може зробити не тільки на Близькому Сході, але також і в Європі і навіть США.
Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки був убитий командувач іранськими спецпідрозділом Аль-Кудс Касем Сулеймані.