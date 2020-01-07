Міністр оборони США уточнив слова Трампа про удар по культурним об’єктам Ірану

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що американські солдати не порушать «закони збройних конфліктів», якщо вдарять по культурних об’єктів в Ірані.

Так він прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, передає «Голос Америки».

Раніше глава Білого дому написав у Twitter, що Штати обрали 52 іранських об’єкта в якості цілей. Серед них є такі, які «важливі для Ірану та іранської культури». Удар по об’єктах буде завдано в тому випадку, якщо іранські військові атакують американців або їх об’єкти.

«Їм дозволено використовувати придорожні бомби і підривати наших людей, а нам не дозволяється торкатися їх культурні об’єкти. Це так не працює», — зазначив Трамп.

У глави Пентагону уточнили, чи є об’єкти метою американських сил, він відповів: «Ми будемо слідувати законам збройних конфліктів».

Додамо, що міжнародне право класифікує напад на культурні об’єкти як військові злочини.