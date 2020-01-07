Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов показали себя в обычной жизни

Звезда предстала в совершенно непривычном стиле

Телеведущая Екатерина Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым поделились новыми совместными фотографиями

Судя по геолокации, пара находилась в Новом аэропорту Стамбула, пишет Рoliteka.net. Катя позировала в обычной кофте на молнии, обтягивающих брюках и спортивной обуви. Женщина выглядела совершенно “по-домашнему”, такой ее еще не привыкли видеть.

Катя стояла возле крыльев, а ее супруг фотографировал ее и сделал фото на ее фоне. Пара выглядела счастливой.

“Когда всегда кто-то на голове😇”, – подписал фото Горбунов.

За два часа пост собрал полее 13 тысяч лайков и много комментариев.

“Такие милые”, “От прикольное фото”, “Спасибо за позитивчик,всегда поднимаете настроение”, “❤️какие вы замечательные!”, “А как же красные линии? 👏👏👏”, “Какая красивая у вас жена😊”, “Вы очень классные 🔥🔥🔥”, “Вы 👍 Красивая, Агагал Екатерина”, “Ой какие красивые ушки”, “Хорошо ,что не рога !?”, “Вы волшебные ❤️ С праздниками 🙏”, – написали пользователи сети.

: politeka.net