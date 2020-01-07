Суддя Верховного суду поскаржилася на погрози з-за справи про пожежу на базі «БРСМ-Нафта»

Судді Верховного суду, яка розглядає касації постраждалих від пожежі на нафтобазі «БРСМ-Нафта» в липні 2015 року, надходять погрози.

Про це редакція 368.media дізналася з обігу судді у ВСП і до генпрокурора.

Адвокат потерпілих подав у ВСУ дві касації, і суддя Касаційного цивільного суду Марина Червінська є суддею-доповідачем по одній справі і входить до складу суддівської колегії з другого.

За словами жінки, 25 грудня 2019 року їй на телефон в месенджері Viber надіслали анонімне повідомлення загрозливого змісту.

Привіт, Марина Євгенівна. Я звертаюся до Вас від імені 43 осіб, постраждалих від безвідповідальних дій власників «БРСМ-Нафта». На щастя, знайшовся той, хто об’єднав цих людей, дав їм надію, надав висококласних юристів, щоб вони звернулися до суду в пошуках справедливості. Незабаром ви будете розглядати їх справи. Люди чекають від Вас винесення остаточного вироку мерзотникам, з-за яких вони не можуть нормально дихати, пити воду зі своїх колодязів, є овочі зі своїх городів. Не розчаруйте їх. Адже від цього залежить Ваше життя. Ви ж не хочете, щоб Ваші діти раптом задихнулися від чадного газу. Або щоб у Вас відмовили нирки від отруєної води. Текст анонімного повідомлення

На думку Марини Червінської, це можна розцінювати як загрозу і тиск на неї, як на суддю.

Нагадаємо, 8 червня 2015 року нафтобазі «БРСМ-Нафта» в селі Крячки під Васильковом загорілися резервуари для зберігання нафтопродуктів, пожежа тривала майже три доби. Повністю загасити вогонь змогли лише 16 червня.

В результаті техногенної катастрофи загинули шестеро людей, десятки постраждали, було завдано чималої шкоди екології. Причиною пожежі назвали порушення правил безпеки. Збитки оцінюються в 1,2 млрд гривень.

Крім ТОВ «БРСМ-Нафта» в позові фігурують офіційно володіло нафтобазу ТОВ «Бытремстройматериалы», орендар нафтобази ТОВ «Парком Транс» і ТОВ «Укртрансоил-2009», яке було зберігачем дизпалива та бензину на момент виникнення НП.

Через три роки після пожежі на базі під Васильковом суд зобов’язав винуватців катастрофи виплатити по 60 тис. гривень кожному з 43 місцевих жителів, проте захисники позивачів визнали суму надто малої і спочатку подали апеляції, а після касації на ці рішення.