Зараз у суспільстві спостерігається найбільш низький за останні роки рівень готовності виходити на протести, — Бекешкіна

Нинішній рівень готовність українців виходити на протести найнижчий за всі роки.

Про це в інтерв’ю сайту «Сегодня» розповіла директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

«Зараз, згідно не тільки нашими, але й іншими опитуваннями, рівень готовності виходити на протести найнижчий за всі роки. У нашому дослідженні 15% вважають, що будуть такі протести, при цьому 17% готові виходити. Такого раніше ніколи не було. Найдешевше, що було – це 20%. Люди не припускають, що буде «третій» Майдан», – зазначила соціолог.



При цьому вона наголосила, що тут немає прямого зв’язку між готовністю до протестів і самими протестами. «Хочу нагадати, що в обох Майданах брали участь 15%. І це не рахуючи всіх: хто стояв на Майдані, хто іноді виходив на мітинги в різних містах, і тих, хто допомагав продуктами та грішми. І 15% вистачило. Але зараз така низька готовність до протестів, думаю, ще й тому, що довіряють владі. Рівень довіри до влади досить високий, особливо особисто Зеленського. І поки віра в те, що ситуація в країні буде змінюватися на краще, переважає. Інша справа, якщо будуть перейдені якісь червоні лінії, які неприйнятні в суспільстві, тоді можливі акції протесту», – припустила експерт.