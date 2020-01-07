Корабль ВМФ РФ стал объектом насмешек: не смог своим ходом вернуться из Сирии

Российский военно-морской флот снова стал объектом насмешек. Стало известно, что большой десантный корабль «Орск» не смог своим ходом вернуться после выполнения миссии в Сирии.

Об этом написал в Телеграмм блогер «Анатолий Штефан «Штирлиц».

«В России очередная «боевая» потеря: большой десантный корабль «Орск» сломался по дороге из Сирии», — написал он и публиковал фото.

Посмеялся над ситуацией и Телеграмм-канал «Оперативная линия».

«Гордость охватывает за отечественный ВМФ, вынужденный транспортировать из Тартуса свой десантный корабль «Орск» под буксиром на глазах у натовских жителей пролива Босфор», — говорится в сообщении.

: Новости Ю