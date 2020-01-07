Forbes: Київ у списку недооцінених туристами столиць

Шукаєте цікавий напрямок для мандрівки, але щоб там було менше туристів? На щастя існує досить багато захопливих міст, які вперто не вносять у списки обов’язкових для відвідування.

У тієї годину, як скарги на «туристичні нашестя» продовжують зростати в головних світових напрямках, навряд чи можна підібрати кращий час для поїздкі в міста, які досі лишаються поза увагою.

Про це пише Forbes, перелічуючи низку столиць, непереобтяжених увагою мандрівників, альо при цьому достойних уваги. Столиця України теж у цьому списку. Видання зауважує, що Київ часто називають «намистом золотих куполів». Українську столицю у статті називають «матір’ю східної слов’янської цивілізації».

«У цьому недооціненому місті можна щасливо гуляти годинами без страху, що доведеться битися з іншими туристами за простір. Не можна пропускати надзвичайний Михайлівський золотоверхий монастир, назв на честь святого-покровителя Києва. Місто багате на неймовірну архітектуру, мальовничі церкви й автентичні українські їдальні. Ні з чим не зрівняється збудована в 11 столітті Києво-Печерська лавра, включена в спадщину ЮНЕСКО. Монастир кілька годин буде тримати вас у захваті від його розгалуженої системи підземних ходів», – йдеться в статті.

Також у список недооцінених столиць Forbes увійшли канадська Оттава, хорватський Загреб, Сеул у Південній Кореї, столиця Словенії Любляна й болгарська Софія.