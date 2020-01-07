Спасибі Голобородько: соціологія пояснює неймовірний рейтинг Зеленського просто

Рейтинги президента України Володимира Зеленського є високими із-за того, що він веде себе, як герой телесеріалу «Слуга народу» Василь Голобородько, якого зіграв тоді ще майбутній глава держави.

Таку думку висловила директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна в інтерв’ю виданню «Сьогодні«. За її словами, хоч рівень підтримки Зеленського падає, але далеко не з такою швидкістю, як прогнозувалося.

«Тому що якихось серйозних рішень, які розділяють суспільство, прийнято не було. Здачі позицій України в Парижі (Під час «нормандської зустрічі». – Ред.) не сталося, але це ще може статися. Фактично рішення були відстрочені на 4 місяці. Що буде на зустрічі «нормандської четвірки» в Берліні, ми не знаємо», – розповіла вона.

Бекешкіна зазначила, що в будь-якому випадку незадоволені люди будуть. Вона додала, що у той же час Зеленському як президенту і політику українське суспільство довіряє дуже сильно, як нікому іншому за всі роки незалежності.

«Поки Зеленський часто поводиться, як Голобородько, наказує, щоб знизили ціни на бензин, тарифи. І навіть якщо цього не станеться, люди будуть думати, що цар хороший, а бояри погані, не виконують те, що вимагає цар», – підкреслила фахівець.