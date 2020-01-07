Ердоган розкручує маховик Лівійський

Схоже, президент Туреччини Реджей Тайп Ердоган цілком серйозно налаштований на те, щоб не просто зайти в Лівії, але і залишитися там на правах повноцінного господаря. Принаймні, події останніх днів про це досить красномовно свідчать.

Той факт, що турецькі війська нададуть підтримку Уряду національної згоди в Тріполі, в принципі, був очевидний ще восени минулого року. Однак на відміну від Росії, Єгипту або ОАЕ, Анкара для своєї військової присутності в Лівії створює не тільки стратегічні та логістичні передумови, але й політичне, і навіть юридичне обґрунтування законності цієї присутності.

Зокрема, на тлі того як Ердоган офіційно озвучив процес висунення турецьких підрозділів в Лівію, а представники ПНР підтвердили прибуття в Тріполі не тільки чергової партії турецької зброї, боєприпасів та обладнання, але й фахівців з РЕБ і ЗРК (турецька ПВК “САДДАТ” вже прибула в лівійську столицю), президент Туреччини акцентував увагу на важливому політичному рішенні минулих років.

Ердоган нагадав, що оспорюване антагоністами ПНР угоду про морському шельфі з Лівією бере свої витоки ще з часів Муаммара Каддафі і для багатьох з них, наследствующих режим, немає нічого нового. Якщо тільки не брати до уваги відсутність у цих осіб, з прямим зазначенням на фельдмаршала Халіфу Хафтара, найменшої наступності зобов’язань.

Важливий момент це те, що угода перебуває в повній відповідності з міжнародним правом, так само як і те, що воно укладено з визнаними на міжнародному рівні, в тому числі і в ООН, Урядом національної згоди. А всі хто його оскаржують, знову ж таки, Халіфа Хафтар, не мають якого-небудь офіційного міжнародного статусу.

Дуже важливим моментом є те, що напередодні візиту президента РФ Володимира Путіна до Туреччини Ердогана відкрито заявив, що він буде з російським колегою обговорювати не просто ситуацію в Лівії, а присутність там ПВК «Вагнера».

Тобто, президент Туреччини, знову ж таки, відкрито кинув камінь в російський город якого, як відомо, “немає ніде”. І це говорить про те, що Анкара має намір прийти з Росією згоди в питанні участі російських підрозділів у штурмі Тріполі. Як мінімум на рівні відсутності їх присутності в ході подібних операцій. Причому не уявного, а повноцінного. В іншому випадку на Рязані, Ростові нічний тариф таємних поховань стане дуже популярним.

У Сирії Туреччина показала, що поставлених цілей в тій чи іншій мірі вона домагається. По суті, жодна її операція в північних районах цієї республіки не завершилася провалом. А навчені і мають серйозний бойовий досвід бійці, дозволять досягти поставлених цілей і в Лівії. Це в свою чергу означає, що карта цієї країни, з розподілом контролю протиборчих груп ПНР і ЛНА Халіфи Хафтара в 2020 році зазнає разючих змін. Причому фундамент для того не тільки вже закладено, але і додатково продовжує заливатися Анкарою.

Олександр КОВАЛЕНКО