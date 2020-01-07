У Росії затвердили допомоги по безробіттю на 2020 рік

Уряд Росії затвердив розмір допомоги по безробіттю на 2020 рік. Відповідний указ підписав голова уряду РФ Дмитро Медведєв.

Розміри виплат з безробіття не змінився з минулого року — він становить від 1500 до 8000 рублів. «За даними Росстату, рівень безробіття, обчислюється за методологією Міжнародної організації праці (МОП), становить у Росії 4,6% економічно активного населення. При цьому офіційно зареєстровані безробітними 664 тисячі осіб», — повідомляє «Российская газета».

Кількість офіційно безробітних в розрахунку на 100 вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості (коефіцієнт напруженості), в Росії зменшилася з 51 людини (за даними на кінець листопада 2018 року) до 50 чоловік (за даними на листопад 2019 року).