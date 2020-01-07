На церемонії прощання з Сулеймані убиті десятки людей

У вівторок, 7 січня, в місті Керман (Іран) у страшній тисняві під час церемонії прощання з прощання з убитим генералом Касемом Сулеймані загинули 35 осіб і 48 постраждали.
Про це повідомляє “” з посиланням на місцеві ЗМІ.
“На жаль, через тисняву та масового скупчення учасників похоронної процесії в Кермані кілька людей загинули, кілька постраждалих були доставлені в медичні центри”, – повідомив глава швидкої допомоги Бенкет Хосейн Куливанд.
За його словами, обставини події з’ясовуються, додаткова інформація буде надана після розслідування.
Пізніше з’явилася інформація, що число постраждалих в тисняві на церемонії прощання з генералом Сулеймані збільшилася до 190 осіб.
Прощання з Сулеймані в Ірані
Скріншот
Прощання з Сулеймані
Скріншот
Прощання з Сулеймані
Скріншот
Прощання з Сулеймані
Скріншот
Прощання з Сулеймані
Скріншот
Прощання з Сулеймані
Скріншот
Прощання з Сулеймані