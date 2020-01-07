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На церемонії прощання з Сулеймані убиті десятки людей

07.01.2020

На церемонии прощания с Сулеймани убиты десятки людей

У вівторок, 7 січня, в місті Керман (Іран) у страшній тисняві під час церемонії прощання з прощання з убитим генералом Касемом Сулеймані загинули 35 осіб і 48 постраждали.

Про це повідомляє “” з посиланням на місцеві ЗМІ.

“На жаль, через тисняву та масового скупчення учасників похоронної процесії в Кермані кілька людей загинули, кілька постраждалих були доставлені в медичні центри”, – повідомив глава швидкої допомоги Бенкет Хосейн Куливанд.

За його словами, обставини події з’ясовуються, додаткова інформація буде надана після розслідування.

 

Пізніше з’явилася інформація, що число постраждалих в тисняві на церемонії прощання з генералом Сулеймані збільшилася до 190 осіб.

На церемонии прощания с Сулеймани убиты десятки людей

Прощання з Сулеймані в Ірані

Скріншот

На церемонии прощания с Сулеймани убиты десятки людей

Прощання з Сулеймані

Скріншот

На церемонии прощания с Сулеймани убиты десятки людей

Прощання з Сулеймані

Скріншот

На церемонии прощания с Сулеймани убиты десятки людей

Прощання з Сулеймані

Скріншот

На церемонии прощания с Сулеймани убиты десятки людей

Прощання з Сулеймані

Скріншот

На церемонии прощания с Сулеймани убиты десятки людей

Прощання з Сулеймані

Скріншот

На церемонии прощания с Сулеймани убиты десятки людей

Прощання з Сулеймані

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