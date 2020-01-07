Зеленський йде до краху по Порошенка граблів і з допомогою людей Порошенка

Ці люди працювали на Порошенка і були відповідальні за ввірені їм напрями! Деякі з них, як міністр фінансів і глава НБУ? навіть залишилися на своїх місцях після зміни президента!

У Зеленського багато проколів. Самий головний прокол — це кадрове питання. І найгірше те, що його ведуть до краху люди, що угробили шанси Порошенка на президентство.

Таку думку озвучив у Фейсбуці економічний радник голови Федерації роботодавців України Павло Вернивский.

Вибачте, але я не розумію багатьох шанувальників Порошенко, які критикують Зеленського за кадрові призначення. Адже багато ключові кадри Зеленського отримали путівку у владу саме при Порошенко.

Ці люди працювали на Порошенка і були відповідальні за ввірені їм напрями! Деякі з них, як міністр фінансів і глава НБУ навіть залишилися на своїх місцях після зміни президента!

Можна сказати, що Порошенко мав ручний Кабмін (або хтось скаже, що Гройсман не був людиною Порошенка???). Якщо скажете, що Порох не призначав, то чому деякі колишні міністри, як Кубів, зараз у складі Європейської солідарності???

Сам же Порох, коли побачив, що люди незадоволені, то умив руки і сказав, що президент не відповідає за економіку. Як так може говорити президент, який сам особисто призначав людей? Якщо на посаду міністра йде людина президента, і ще гірше, коли президент заохочує цієї людини, то президент як керівник вже відповідає за нього особисто! Своєю головою!

Може, багато хто не розуміють, але ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Так, президент не відповідає за економіку. За неї відповідає Кабмін. І те, що відбувається у нас — це ненормально!

У справжніх парламентсько-президентських республіках прем’єр-міністр — це незалежний від президента осіб. І оскільки вони незалежний, то персональна відповідальність за економіку лежить на ньому особисто, а не на президента.

У нас же в країні абсурд. Президент ставить своїх міністрів. Йде у них на поводу, заохочує їх, погоджується, тримає до переможного кінця. А потім каже, що це не я. Це вони!

А тепер скажіть, хто тут винен? Президент чи Кабмін? З кого питати???

Ні в кого немає персональної відповідальності, так все розмито ідіотською системою держуправління в країні!!!

Хоча людям потім буде неважливо. Вони спитають у президента. Як питали минулого. І будуть праві!

І Зеленський тут пішов Порошенка граблів. Він робить ті ж помилки.

І найгірше те, що він залишив тих людей, які своїми недолугими рішеннями довели економіку до сьогоднішнього стану при Порошенко. Зараз же ці люди отримали другий шанс при Зеленском. Адже вони продовжують політику Порошенко в прискореному режимі. Як говорив Гончарук: Порошенко робив все правильно, тільки повільно.