«Квартал 95» виплатив Зеленському майже 5 мільйонів гривень роялті

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський задекларував майже 5 млн грн роялті від «Кварталу 95». Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
Зміни в електронний документ гарант вніс у п’ятницю, 3
січня 2020 року. Зокрема, Зеленський зазначив, що 27 грудня 2019 року
отримав від студії «Квартал 95» 4 млн 880 тисяч грн роялті, а також 104 тисячі
грн компенсації за користування торговою маркою.
Згідно з попереднім деклараціям Зеленського, за 2017 рік він
отримав 5 тисяч грн роялті від «Кварталу 95», а за 2018 рік – 4 тисячі. При цьому
за 2018 рік президент задекларував 9,7 млн грн доходів, а за 2017 рік – 7,3
млн грн. Повну декларацію про доходи за 2019 рік глава держави повинен
подати до квітня.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Зеленський отримав 902 454 грн від здачі майна.
Крім того в районі сіл Рославичі і Іванковичі Київської
області спеціально для Зеленського побудували
персональне шосе з сучасним освітленням.