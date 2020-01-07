«Квартал 95» виплатив Зеленському майже 5 мільйонів гривень роялті

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський задекларував майже 5 млн грн роялті від «Кварталу 95». Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Зміни в електронний документ гарант вніс у п’ятницю, 3

січня 2020 року. Зокрема, Зеленський зазначив, що 27 грудня 2019 року

отримав від студії «Квартал 95» 4 млн 880 тисяч грн роялті, а також 104 тисячі

грн компенсації за користування торговою маркою.

Згідно з попереднім деклараціям Зеленського, за 2017 рік він

отримав 5 тисяч грн роялті від «Кварталу 95», а за 2018 рік – 4 тисячі. При цьому

за 2018 рік президент задекларував 9,7 млн грн доходів, а за 2017 рік – 7,3

млн грн. Повну декларацію про доходи за 2019 рік глава держави повинен

подати до квітня.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Зеленський отримав 902 454 грн від здачі майна.

Крім того в районі сіл Рославичі і Іванковичі Київської

області спеціально для Зеленського побудували

персональне шосе з сучасним освітленням.