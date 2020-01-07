Екс-голова РДА купивши у дружини нерухомості на мільйон

Колишній голова Сумської РДА Геннадій Дорошенко придбав у власної дружини нерухомості на майже мільйон гривень.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації екс-чиновника, внесених позавчора, 5 січня.

Згідно з документом, Дорошенко придбав земельну ділянку та житловий будинок у Сумах. Загальна вартість придбання – майже 900 тисяч гривень. Цікаво, що продавець нерухомості – людина, на ім’я Любов Дорошенко.

Згідно з декларацією перед звільненням, поданої у липні, Дорошенко Любов Іванівна – дружина екс-чиновника.

Земельна ділянка на 2000 “квадратів” та житловий будинок на 704,8 також є в основному документи, власником зазначено дружину Дорошенка. Навіщо екс-чиновнику знадобився такий пінг-понг нерухомістю з власною дружиною наразі невідомо.

Дорошенка – сумський підприємець, політик і меценат. Окрім об’єктів нерухомості, про які йшлося вище, його родина володіє чотирма земельними ділянками і будинком у Сумській області, квартирами у Сумах та у Києві. Дружина екс-голови РДА має ще дві квартири у Києві та дві земельні ділянки у Сумській області (з нерухомості вказано вартість тільки одного об’єкта – квартири у Києві за майже три мільйона гривень, – ред.).

Бізнес родини оформлено на дружину колишнього голови РДА. Вона володіє корпоративними правами 13-ти підприємств і є кінцевим бенефіціарним власником 14-ти.

За неповний 2019 рік родина колишнього голови РДА заробила чимало. Дорошенко заробив на посаді голови РДА 407 305 гривень та отримав дохід від надання майна в оренду у розмірі 10 040 грн. Дружина заробила трохи більше. Вона отримала зарплату за основним місцем роботи – 193 994 грн.; та за сумісництвом – 117 000 грн., 81 528 грн. та 111 175 грн., отримала дивіденди у розмірі 382 300 грн. та повернення фінансової допомоги – 80 900 грн.

Дорошенко зберігає готівкою 2,7 мільйона гривень та 125 тисяч доларів США. Дружина екс-чиновника тримає готівкою 250 тисяч гривень та 25 тисяч доларів США. Тож колишнього голову Сумської РДА Геннадія Дорошенка цілком можна назвати мільйонером.

У липні минулого року Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження щодо звільнення 70 голів РДА, серед них був і голова Сумської РДА Дорошенко.