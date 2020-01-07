В Україну прийшов смертельний грип, є жертви: як врятуватися від хвороби

В Україну прийшов самий небезпечний штам грипу – Канзас. А лише за останній місяць від грипу померли чотири людини. Медики кажуть, що із закінченням шкільних канікул в країні може початися епідемія.

До нас прийшов небезпечний грип

Напередодні Нового року, 31 грудня в Житомирській області від грипу помер чоловік. А 18 грудня в Одеській області від грипу померла однорічна дитина. Ще дві смерті зафіксовані в Харківській області – там померла 62-річна жінка і дитина.

Як розповіла OBOZREVATEL завідуюча відділом респіраторних та вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко, в Україні вже щосили фіксують випадки захворювання на грип штаму А Вrisbane (Н1N1) і Kansas (Н3N2).

«Що стосується Вrisbane, то це різновид свинячого грипу. Ми з ним вже стикалися. Але він небезпечний для дітей, які ще не зустрічалися з ним. А також для груп ризику – діабетиків, алергетиків, астматиків, людей з хронічними захворюваннями. А ось Kansas дуже небезпечний для літніх людей, вагітних, людей з ожирінням. Діти переносять легше. Справа в тому, що цей штам небезпечний тим, що викликає вторинну пневмонію. Спочатку вірус руйнує епітелії, а потім приєднується бактеріальна пневмонія», – пояснює Мироненко.

Медики кажуть, що в Україні в цьому сезоні присутні два штами грипу

У минулому сезоні в Америці від грипу Kansas (Н3N2) померло 80 тисяч осіб. Справа в тому, що США не були готові до того, що саме ці штами будуть переважати, і людей щепили від інших видів грипу.

Медики прогнозують різке зростання захворювань на грип в кінці січня – початку лютого. «Коли школярі повернуться з канікул, розпочнеться навчання, і тоді може початися епідемія. Достатньо, щоб одна людина в класі захворів, тоді піде по спіралі», – говорить Мироненко.

Епідемія може розпочатися, коли діти повернуться з канікул

Як захиститися від грипу

Робити щеплення від грипу вже пізно. За словами Мироненко, на утворення імунітету потрібно хоча б десять днів і в цей час важливо не захворіти. А коли навколо вже багато хворих в транспорті, в магазинах, то ризик отримати інфекцію раніше дуже великий.

Лікарі радять мати в аптечці обов’язково противірусний препарат, який можна було б приймати в перші години хвороби. Тоді впоратися з інфекцією буде набагато легше.

Щеплення робити вже пізно

Якщо ж ви пропустили вакцинацію, то варто подумати про захист від інфекцій. За порадою лікаря, приймайте вітаміни і засоби, що підвищують імунітет. У період епідемії вживайте в їжу цибулю і часник. Намагайтеся уникати людних місць, носити захисну маску. Також для захисту лікарі радять змащувати слизову носа оксоліновою маззю. Зволожуйте повітря у приміщенні, промивайте ніс після повернення з вулиці. Якщо вдома хтось захворів на грип, то відразу починайте прийом противірусних препаратів.

І пам’ятайте, грип можна відрізнити від звичайної застуди чи ГРВІ.

ГРВІ можна відрізнити від грипу

«Завжди грип починається раптово з підвищення температури до 39-40 градусів. Вона може триматися 3-4 дні, а то й більше. ГРВІ починається теж швидко, але не так різко, і температура може піднятися до 38 і вище. При грипі людини сильно лихоманить, болить голова, є біль навколо очних яблук, болять м’язи. При ГРВІ людина відчуває втому. При грипі нежить може з’явитися на 2-3 день вже як ускладнення. А при ГРВІ і простуду в перший же день, причому чхання для грипу нехарактерно, воно частіше супроводжує ГРВІ та застуду», – каже сімейний лікар Ярослав Совенко.